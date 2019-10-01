إيران تشيد خط أنابيب نفط إلى مرفأ خارج الخليج

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء، إن بلاده تشيد خط أنابيب نفط يصل إلى ميناء جاسك خارج الخليج بتكلفة 1.8 مليار دولار.
التفاصيل
- تقول إيران إن عملية الإنشاء تأتي في إطار خطط لحماية صادراتها من مشكلات محتملة في المنطقة ولتعزيز شحنات النفط من بحر قزوين.
- زنغنه كتب على حساب الوزارة في تويتر "هذا المشروع سيحدث تحولا في المنطقة إذ إنه سيتم بناء العديد من منشآت التخزين وأرصفة التصدير وحواجز الأمواج وأنظمة منصات أحادية عائمة… في جاسك".
- زنغنه: من المخطط أيضا إنشاء مصفاتين ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة.
- زنغنه: الدولة تشيد مشروع خط أنابيب نفط من "غرة" إلى جاسك بتكلفة مليار و800 ألف دولار، يُنفق منها 700 مليون على تطوير الميناء.
خلفيات
- مصادر في قطاع النفط لرويترز: صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت في يونيو/حزيران الماضي إلى 300 ألف برميل يوميا أو ما دون ذلك بعدما شددت واشنطن العقوبات على صادرات النفط في مايو/ أيار.
- كانت الصادرات في أبريل/نيسان 2018 تجاوزت مليونين و500 ألف برميل يوميا.
- تخطط إيران منذ عام 2012 على الأقل لإقامة المرفأ الذي يطل على خليج عمان الواقع خارج مضيق هرمز.
- كانت طهران قد هددت بإغلاق المسار الحيوي لشحن نفط الخليج خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.
- انسحبت واشنطن في العام الماضي من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 وأعادت فرضت عقوبات عليها تشمل صادرات النفط المهمة لطهران.