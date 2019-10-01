إيران تشيد خط أنابيب نفط إلى مرفأ خارج الخليج

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء، إن بلاده تشيد خط أنابيب نفط يصل إلى ميناء جاسك خارج الخليج بتكلفة 1.8 مليار دولار.

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تقول إيران إن عملية الإنشاء تأتي في إطار خطط لحماية صادراتها من مشكلات محتملة في المنطقة ولتعزيز شحنات النفط من بحر قزوين.

زنغنه كتب على حساب الوزارة في تويتر "هذا المشروع سيحدث تحولا في المنطقة إذ إنه سيتم بناء العديد من منشآت التخزين وأرصفة التصدير وحواجز الأمواج وأنظمة منصات أحادية عائمة… في جاسك".

زنغنه: من المخطط أيضا إنشاء مصفاتين ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة.

زنغنه: الدولة تشيد مشروع خط أنابيب نفط من "غرة" إلى جاسك بتكلفة مليار و800 ألف دولار، يُنفق منها 700 مليون على تطوير الميناء.

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