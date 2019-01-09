الإمارات تؤجل مشروع المحطة النووية

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء إن مشروع محطة الطاقة النووية في بلاده تأجل قليلا.

التفاصيل:

جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش مؤتمر في أبو ظبي.

كانت الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري، وذلك ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار.

كان سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، قد أعلن العام الماضي أن أول مفاعل نووي في محطة براكة سيبدأ العمل "بشكل مؤكد" العام المقبل.

كانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ذكرت في يوليو/ تموز الماضي أن بدء تشغيل مفاعل في محطة الطاقة النووية، الذي كان من المقرر افتتاحه في 2017، سيعتمد على نتيجة مراجعات أخرى للمشروع.

وفي يناير/ كانون الثاني 2018 كتب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، على حسابه على موقع تويتر: "دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار، ويضم أربعة مفاعلات نووية".

محطة براكة للطاقة النووية