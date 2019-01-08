كارلوس غصن يدفع ببراءته في أول ظهور منذ احتجازه

دفع رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن ببراءته، الثلاثاء، في أول ظهور له منذ احتجازه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قال أمام محكمة في طوكيو إنه متهم ظلما بارتكاب مخالفات مالية.

ما الذي جرى في المحاكمة؟

غصن، الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ شركة "نيسان" بعدما كانت على شفا الإفلاس قبل 20 عاما، دخل قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين مرتديا بذلة زرقاء وقميصا أبيض دون ربطة عنق.

بدا غصن أنحف مما كان قبل احتجازه فيما أطل الشيب من جذور شعره الداكن.

الرئيس السابق لشركة نيسان أمام محكمة طوكيو الجزئية قال بصوت واضح وهو يقرأ من بيان معد سلفا "اتُهمت دون وجه حق واحتجزت ظلما استنادا إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا حقائق تدعمها".

غصن: أعتقد بقوة أني تصرفت في كل جهودي المتصلة بالشركة بشكل مشرف وقانوني وبمعرفة وموافقة المسؤولين المعنيين داخل الشركة.

تجمع حشد من الصحفيين والمصورين التلفزيونيين أمام قاعة المحكمة فيما اصطف نحو 1122 شخصا لاقتناص 14 مقعدا بالمحكمة يجري اختيار أصحابها بالقرعة مما يعكس مستوى اهتمام الجمهور بالقضية.

كبير القضاة يويتشي تادا في قاعة المحكمة قبل جلسة محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور كارلوس غصن (رويترز)

سبب الجلسة

الجلسة عقدت بطلب من محامي غصن لتفسير مبررات احتجازه منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وليس لمناقشة جوانب القضية.

كبير القضاة يويتشي تادا قال إن سبب الاحتجاز هو القلق من أن يسافر للخارج أو يخفي أدلة.

غصن استغل الفرصة لنفي الاتهامات المنسوبة إليه وبدء ما يتوقع أن يكون هجوما مضادا مطولا ضد الاتهامات.

ممثل الادعاء السابق نوبو جوهارا قال إن ظهور غصن في المحكمة يعد نصرا له في جزئية العلاقات العامة لأنه منحه فرصة الرد على الأخبار السلبية التي تتردد عنه منذ أسابيع.

بعد أسابيع من الصمت، أصر محامو غصن في مؤتمر صحفي على أنه ما من سبب يدعو لمواصلة احتجاز غصن أثناء التحقيق.

في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت محكمة طوكيو الجزئية على طلب الادعاء تجديد حبس عشرة أيام حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

موتوناري أوتسورو ممثل الادعاء السابق ورئيس فريق الدفاع عن غصن قال إن موكله سيبقى على الأرجح خلف الأسوار حتى بدء المحاكمة ربما في غضون ستة أشهر في ضوء الأعراف اليابانية بإبقاء المتهمين رهن الاحتجاز لحين محاكمتهم.

محكمة طوكيو الجزئية قالت فيما بعد إن محامي غصن طلبوا إنهاء احتجازه.

ماساتو أوشيكوبو أحد محامي غصن قال إن المحكمة قد ترد على الطلب غدا الأربعاء.

خسائر استثمارات ومدفوعات لسعوديين

وجهت اتهامات رسمية لغصن البالغ من العمر 64 عاما بالتقليل عمدا من قيمة دخله في السجلات الرسمية للشركة.

لم توجه له اتهامات بعد فيما يتعلق بمزاعم خيانة الثقة بتحميل نيسان خسائر استثمارات شخصية.

غصن قال أمام المحكمة: لم أحصل قط على أي مكافأة من "نيسان" لم يتم الإفصاح عنها ولم أدخل قط في أي تعاقد ملزم مع "نيسان" على أن أتقاضى مبلغا ثابتا من المال لم يتم الإفصاح عنه.

غصن قال أمام المحكمة: لم أحصل قط على أي مكافأة من "نيسان" (رويترز)