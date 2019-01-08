تركيا تستأنف واردات النفط الإيراني بموجب إعفاء أمريكي

قالت مصادر تجارية وملاحية إن تركيا استأنفت واردات النفط الخام الإيراني بعد توقف لمدة شهر واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ما القصة؟

الولايات المتحدة منحت تركيا ودولا أخرى إعفاء للاستيراد في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تركيا قالت إن من المسموح لها الحصول على ثلاثة ملايين طن سنويا بما يعادل نحو 60 ألف برميل يوميا بموجب الإعفاء.

بيانات تتبع الشحن على "رفينيتيف أيكون" أفادت أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، تستعد تركيا لتلقي شحنة من الناقلة سينوبا المملوكة لإيران.

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