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اقتصاد

تركيا تستأنف واردات النفط الإيراني بموجب إعفاء أمريكي

ناقلة تحمل على متنها شحنات من النفط الإيراني
ناقلة تحمل على متنها شحنات من النفط الإيراني
8/1/2019

قالت مصادر تجارية وملاحية إن تركيا استأنفت واردات النفط الخام الإيراني بعد توقف لمدة شهر واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ما القصة؟
  • الولايات المتحدة منحت تركيا ودولا أخرى إعفاء للاستيراد في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
  • تركيا قالت إن من المسموح لها الحصول على ثلاثة ملايين طن سنويا بما يعادل نحو 60 ألف برميل يوميا بموجب الإعفاء.
  • بيانات تتبع الشحن على "رفينيتيف أيكون" أفادت أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، تستعد تركيا لتلقي شحنة من الناقلة سينوبا المملوكة لإيران.
خلفية
  • تركيا كانت تستورد نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني قبل أن تعلن واشنطن العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2015 وتعيد فرض عقوبات عليها.
  • قلصت تركيا وارداتها من إيران في الأشهر السابقة لسريان العقوبات في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتوقفت وارداتها تماما بحلول نفس الشهر.
  • في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبلت تركيا ناقلتين تحملان كميات من النفط الإيراني تعادل نحو 54 ألف برميل يوميا خلال هذا الشهر، وفقا لمصدر ملاحي وتجاري مطلع على المسألة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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