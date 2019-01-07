غولدمان ساكس يخفض تقديرات سعر النفط في 2019

خفض غولدمان ساكس تقديراته لسعر النفط في 2019، لكنه توقع تعافيا من المستويات الحالية في غياب تباطؤ اقتصادي عالمي "كبير" وتحسن العوامل الأساسية ومؤشرات على خفض منتجين كبار للإنتاج.

التفاصيل:

خفض غولدمان توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 إلى 62.50 دولار للبرميل من 70 دولارا للبرميل.

قلص تقديراته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 55.50 دولار للبرميل من 64.50 دولار.

أضاف بنك الاستثمار "سوق النفط ما زالت تضع في الحسبان تباطؤا حادا في النمو العالمي على الرغم من توقعات خبراء الاقتصاد لدينا بمتانة النمو وبيانات قوية للطلب على النفط في أواخر 2018".

ذكر البنك أنه في غياب تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، فإنه يتوقع أن تتعافى الأسعار قليلا، مشيرا إلى "دلائل مشجعة على بدء تخفيضات أوبك".

أظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن إنتاج أوبك النفطي هبط في ديسمبر/ كانون الأول 460 ألف برميل يوميا إلى 32.68 مليون برميل يوميا، بقيادة تخفيضات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 57.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 48.76 دولار للبرميل بارتفاع 1.7%.

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