رويترز: إنتاج أوبك النفطي يسجل أكبر انخفاض منذ 2017

أظهر مسحا أجرته وكالة "رويترز" أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط انخفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأعلى وتيرة في نحو عامين.
التفاصيل:
- المسح أوضح أن الدول الـ 15 الأعضاء في أوبك ضخت 32.68 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر/ تشرين الثاني، في أكبر هبوط شهري منذ يناير كانون الثاني 2017.
- أكبر خفض في الإنتاج جاء من السعودية، إذ بلغ حجم الخفض 400 ألف برميل يوميا، بحسب ما أظهره المسح.
- الإنتاج السعودي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند 11 مليون برميل يوميا.
- السعودية قالت إنها تنوي خفض إنتاجها أكثر في يناير/ كانون الثاني الجاري، بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك وحلفائها.
- المسح أظهر أن ثاني أكبر خفض في الإنتاج جاء من الإمارات، التي قلصت الإمدادات طواعية مثل السعودية.
- ثالث أكبر خفض كان غير طوعي، وجاء من ليبيا التي أدت فيها الاضطرابات إلى إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد.
- إنتاج إيران شهد مزيدا من الانخفاض بفعل العقوبات الأمريكية التي أثنت الشركات عن شراء الخام الإيراني.
- مصادر في قطاع النفط قالت إن إيران أبقت على صادراتها بدعم من الإعفاءات الممنوحة لثمانية مشترين من العقوبات، إضافة إلى جهود طهران المضنية للاستمرار في بيع الخام.
- المسح أظهر وجود زيادة في إنتاج بعض الدول مثل الكويت ونيجيريا.
- أكبر زيادة جاءت من العراق، نظرا لاستئناف صادرات خام كركوك وارتفاع الشحنات من المرافئ الجنوبية في البلاد.
خلفية:
- دول "أوبك" اتفقت مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، حيث يبلغ نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا.
- الاتفاق جاء بعد أشهر قليلة من اتفاق آخر على ضخ مزيد من النفط بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكبح ارتفاع الأسعار وتعويض نقص الإمدادات من إيران.
- المسح أشار إلى أن السعودية وبعض حلفائها تصرفوا بشكل منفرد لدعم السوق، مع هبوط أسعار الخام بفعل احتمال حدوث تخمة جديدة في المعروض.
- أسعار النفط تراجعت إلى 56 دولارا للبرميل من أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 86 دولارا الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفعل علامات على فائض في المعروض.
- انخفاض إنتاج أوبك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هو أكبر تراجع على أساس شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2017، عندما بدأ سريان اتفاق خفض الإمدادات السابق.
- ستشكل قائمة وضعتها أوبك لمستويات الإنتاج المستهدفة، قالت "رويترز" إنها اطلعت عليها مع وكالات أنباء أخرى، أساسا لحساب مدى الالتزام باتفاق الخفض الجديد في مسح يناير/ كانون الثاني الجاري.
- اعتبارا من 2019، أصبحت أوبك تضم 14 عضوا بعد انسحاب قطر.
- مسح "رويترز" يهدف إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية من مصادر خارجية وتدفقات بيانات ومعلومات من مصادر بشركات نفطية وشركات استشارية.