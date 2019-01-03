رويترز: إنتاج أوبك النفطي يسجل أكبر انخفاض منذ 2017

أظهر مسحا أجرته وكالة "رويترز" أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط انخفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأعلى وتيرة في نحو عامين.

التفاصيل:

المسح أوضح أن الدول الـ 15 الأعضاء في أوبك ضخت 32.68 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر/ تشرين الثاني، في أكبر هبوط شهري منذ يناير كانون الثاني 2017.

أكبر خفض في الإنتاج جاء من السعودية، إذ بلغ حجم الخفض 400 ألف برميل يوميا، بحسب ما أظهره المسح.

الإنتاج السعودي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند 11 مليون برميل يوميا.

السعودية قالت إنها تنوي خفض إنتاجها أكثر في يناير/ كانون الثاني الجاري، بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك وحلفائها.

المسح أظهر أن ثاني أكبر خفض في الإنتاج جاء من الإمارات، التي قلصت الإمدادات طواعية مثل السعودية.

ثالث أكبر خفض كان غير طوعي، وجاء من ليبيا التي أدت فيها الاضطرابات إلى إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد.

إنتاج إيران شهد مزيدا من الانخفاض بفعل العقوبات الأمريكية التي أثنت الشركات عن شراء الخام الإيراني.

مصادر في قطاع النفط قالت إن إيران أبقت على صادراتها بدعم من الإعفاءات الممنوحة لثمانية مشترين من العقوبات، إضافة إلى جهود طهران المضنية للاستمرار في بيع الخام.

المسح أظهر وجود زيادة في إنتاج بعض الدول مثل الكويت ونيجيريا.

أكبر زيادة جاءت من العراق، نظرا لاستئناف صادرات خام كركوك وارتفاع الشحنات من المرافئ الجنوبية في البلاد.

خلفية: