البث الحي
اقتصاد

رويترز: إنتاج أوبك النفطي يسجل أكبر انخفاض منذ 2017

مضخات لاستخراج النفط
مضخات لاستخراج النفط
3/1/2019

أظهر مسحا أجرته وكالة "رويترز" أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط انخفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأعلى وتيرة في نحو عامين.

التفاصيل:
  • المسح أوضح أن الدول الـ 15 الأعضاء في أوبك ضخت 32.68 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر/ تشرين الثاني، في أكبر هبوط شهري منذ يناير كانون الثاني 2017.
  • أكبر خفض في الإنتاج جاء من السعودية، إذ بلغ حجم الخفض 400 ألف برميل يوميا، بحسب ما أظهره المسح.
  • الإنتاج السعودي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند 11 مليون برميل يوميا.
  • السعودية قالت إنها تنوي خفض إنتاجها أكثر في يناير/ كانون الثاني الجاري، بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك وحلفائها.
  • المسح أظهر أن ثاني أكبر خفض في الإنتاج جاء من الإمارات، التي قلصت الإمدادات طواعية مثل السعودية.
  • ثالث أكبر خفض كان غير طوعي، وجاء من ليبيا التي أدت فيها الاضطرابات إلى إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد.
  • إنتاج إيران شهد مزيدا من الانخفاض بفعل العقوبات الأمريكية التي أثنت الشركات عن شراء الخام الإيراني.
  • مصادر في قطاع النفط قالت إن إيران أبقت على صادراتها بدعم من الإعفاءات الممنوحة لثمانية مشترين من العقوبات، إضافة إلى جهود طهران المضنية للاستمرار في بيع الخام.
  • المسح أظهر وجود زيادة في إنتاج بعض الدول مثل الكويت ونيجيريا.
  • أكبر زيادة جاءت من العراق، نظرا لاستئناف صادرات خام كركوك وارتفاع الشحنات من المرافئ الجنوبية في البلاد.
خلفية:
  • دول "أوبك" اتفقت مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، حيث يبلغ نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا.
  • الاتفاق جاء بعد أشهر قليلة من اتفاق آخر على ضخ مزيد من النفط بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكبح ارتفاع الأسعار وتعويض نقص الإمدادات من إيران.
  • المسح أشار إلى أن السعودية وبعض حلفائها تصرفوا بشكل منفرد لدعم السوق، مع هبوط أسعار الخام بفعل احتمال حدوث تخمة جديدة في المعروض.
  • أسعار النفط تراجعت إلى 56 دولارا للبرميل من أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 86 دولارا الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفعل علامات على فائض في المعروض.
  • انخفاض إنتاج أوبك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هو أكبر تراجع على أساس شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2017، عندما بدأ سريان اتفاق خفض الإمدادات السابق.
  • ستشكل قائمة وضعتها أوبك لمستويات الإنتاج المستهدفة، قالت "رويترز" إنها اطلعت عليها مع وكالات أنباء أخرى، أساسا لحساب مدى الالتزام باتفاق الخفض الجديد في مسح يناير/ كانون الثاني الجاري.
  • اعتبارا من 2019، أصبحت أوبك تضم 14 عضوا بعد انسحاب قطر.
  • مسح "رويترز" يهدف إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية من مصادر خارجية وتدفقات بيانات ومعلومات من مصادر بشركات نفطية وشركات استشارية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)