الإمارات تشتكي قطر في منظمة التجارة العالمية

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، أنها تقدمت بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، إثر حظر الدوحة لبيع منتجاتها في الأسواق، في تصعيد جديد للأزمة بين الدولتين.

التفاصيل:

بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية قال "تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية" لأن الدوحة شرعت في إجراءات تسوية نزاعات ضد الدول المقاطعة لها.

الوكالة الإماراتية أضافت: "تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية".

الوكالة الإماراتية استطردت: أن قطر و "برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، حافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات".

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