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اقتصاد

ريادة الأعمال 2018: قطر الأولى عالميا

28/1/2019

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في بيئة "ريادة الأعمال" حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.

وجاء هذا الترتيب نتيجة استطلاع رأي عام شمل خبراء عالميين في مختلف المجالات، حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة.

ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرًا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.

وذكر بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال)، أن التقرير أظهر أن مؤشر البيئة المحلية لريادة الأعمال في قطر سجل حوالي 6.7 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل دولة قطر المرتبة الأولى من بين جميع الدول المشاركة في تقرير عام 2018، تلتها إندونيسيا، ثم هولندا بنحو 6.6، و6.5 نقاط على التوالي.

نتائج تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال:
  • نتائج التقرير أظهرت تحسنًا إجماليًا في كافة المؤشرات الفرعية لريادة الأعمال بين السكان مقارنة بين عامي 2017 و2018.
  • النتائج عكست تماسك المواقف الإيجابية للمجتمع تجاه ريادة الأعمال، إذ يرى 68.2% من السكان المستطلعة آراؤهم أن ريادة الأعمال خيار مهني جيد، كما يرى نحو 76.7% من السكان أن هناك مكانة عالية لرواد الأعمال في الدولة.
  • في العام 2018 رأى نحو 54.2% من السكان أن هناك فرصًا جيدة لتأسيس عمل جديد في الأشهر المقبلة، مقارنة بنحو 45.6% في عام 2017.
  • 52.3% من السكان الذين شملهم الاستطلاع يرون أن لديهم القدرات اللازمة لريادة الأعمال، مقارنة بنحو 41.1% في عام 2017.
  • انخفضت نسبة الذين "يخشون من الفشل" لتسجل نحو 32.6% فقط في عام 2018 مقارنة بنحو 41.9% في عام 2017.
  • تضاعفت نسبة من لديهم نوايا ريادية في مجال الأعمال، حيث أعرب نحو 29.1% من المستطلعين في 2018 عن نوايا إيجابية لتأسيس مشروع جديد محليًا، مقارنة بنحو 15.7% فقط في عام 2017.

  • يشارك في إعداد تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، نخبة من المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة بابسون بالولايات المتحدة، ومركز بحوث التنمية الدولية في كندا، وغيرها من المؤسسات الأخرى. كما يشارك بنك قطر للتنمية في هذا التقرير العالمي ممثلا لدولة قطر، حيث يعمل على تجميع وتحليل بيانات ريادة الأعمال في الدولة.
تعقيب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية, عبد العزيز بن ناصر آل خليفة:
  • تصنيف دولة قطر في المركز الأول عالميًا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، يمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهود في هذا السياق.
  • نثمن الدعم الذي تحظى به منظومة ريادة الأعمال من قبل الجهات العليا في الدولة.
  • المؤشرات العالمية الموضحة في التقرير، أثبتت أن بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر تعتبر فرصة ذهبية لبدء المشاريع الريادية.
  • سنواصل في بنك قطر للتنمية إطلاق مبادراتنا المتنوعة الهادفة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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