ريادة الأعمال 2018: قطر الأولى عالميا

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في بيئة "ريادة الأعمال" حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.

وجاء هذا الترتيب نتيجة استطلاع رأي عام شمل خبراء عالميين في مختلف المجالات، حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة.

ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرًا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.

وذكر بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال)، أن التقرير أظهر أن مؤشر البيئة المحلية لريادة الأعمال في قطر سجل حوالي 6.7 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل دولة قطر المرتبة الأولى من بين جميع الدول المشاركة في تقرير عام 2018، تلتها إندونيسيا، ثم هولندا بنحو 6.6، و6.5 نقاط على التوالي.

يسرنا أن نعلن عن حصول دولة #قطر ممثلة ببنك قطر للتنمية على المركز الأول في مؤشر التقرير العالمي لريادة الأعمال، ونهدي هذا الإنجاز لقطر حكومة وشعباً، ونشكر جميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز. pic.twitter.com/LF5zzjxrsb — بنك قطر للتنمية (@QDBQA) January 27, 2019

نتائج تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال:

نتائج التقرير أظهرت تحسنًا إجماليًا في كافة المؤشرات الفرعية لريادة الأعمال بين السكان مقارنة بين عامي 2017 و2018.

النتائج عكست تماسك المواقف الإيجابية للمجتمع تجاه ريادة الأعمال، إذ يرى 68.2% من السكان المستطلعة آراؤهم أن ريادة الأعمال خيار مهني جيد، كما يرى نحو 76.7% من السكان أن هناك مكانة عالية لرواد الأعمال في الدولة.

في العام 2018 رأى نحو 54.2% من السكان أن هناك فرصًا جيدة لتأسيس عمل جديد في الأشهر المقبلة، مقارنة بنحو 45.6% في عام 2017.

52.3% من السكان الذين شملهم الاستطلاع يرون أن لديهم القدرات اللازمة لريادة الأعمال، مقارنة بنحو 41.1% في عام 2017.

انخفضت نسبة الذين "يخشون من الفشل" لتسجل نحو 32.6% فقط في عام 2018 مقارنة بنحو 41.9% في عام 2017.

تضاعفت نسبة من لديهم نوايا ريادية في مجال الأعمال، حيث أعرب نحو 29.1% من المستطلعين في 2018 عن نوايا إيجابية لتأسيس مشروع جديد محليًا، مقارنة بنحو 15.7% فقط في عام 2017.

حققت دولة قطر ولله الحمد والمنة المركز الأول عالمياً في بيئة ريادة الاعمال لعام ٢٠١٨ حسب المرصد العالمي لريادة الاعمال

كل الشكر لشركاء بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر والتي كان لها اكبر الأثر في ان تحقق دولة قطر هذا المركز المرموق عالمياً بين ٥٤ دولة في هذا المؤشر pic.twitter.com/OoCWqN03vV — عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة (@Abdulaziz_QTR) January 27, 2019

يشارك في إعداد تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، نخبة من المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة بابسون بالولايات المتحدة، ومركز بحوث التنمية الدولية في كندا، وغيرها من المؤسسات الأخرى. كما يشارك بنك قطر للتنمية في هذا التقرير العالمي ممثلا لدولة قطر، حيث يعمل على تجميع وتحليل بيانات ريادة الأعمال في الدولة.

تعقيب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية, عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: