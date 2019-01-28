ريادة الأعمال 2018: قطر الأولى عالميا

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في بيئة "ريادة الأعمال" حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.
وجاء هذا الترتيب نتيجة استطلاع رأي عام شمل خبراء عالميين في مختلف المجالات، حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة.
ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرًا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.
وذكر بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال)، أن التقرير أظهر أن مؤشر البيئة المحلية لريادة الأعمال في قطر سجل حوالي 6.7 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل دولة قطر المرتبة الأولى من بين جميع الدول المشاركة في تقرير عام 2018، تلتها إندونيسيا، ثم هولندا بنحو 6.6، و6.5 نقاط على التوالي.
يسرنا أن نعلن عن حصول دولة #قطر ممثلة ببنك قطر للتنمية على المركز الأول في مؤشر التقرير العالمي لريادة الأعمال، ونهدي هذا الإنجاز لقطر حكومة وشعباً، ونشكر جميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز. pic.twitter.com/LF5zzjxrsb
— بنك قطر للتنمية (@QDBQA) January 27, 2019
حققت دولة قطر ولله الحمد والمنة المركز الأول عالمياً في بيئة ريادة الاعمال لعام ٢٠١٨ حسب المرصد العالمي لريادة الاعمال
كل الشكر لشركاء بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر والتي كان لها اكبر الأثر في ان تحقق دولة قطر هذا المركز المرموق عالمياً بين ٥٤ دولة في هذا المؤشر pic.twitter.com/OoCWqN03vV
— عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة (@Abdulaziz_QTR) January 27, 2019