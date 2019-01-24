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اقتصاد|مصر

"محطات" مر بها الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير

24/1/2019

بعد مرور 8 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 في مصر، ترصد "الجزيرة مباشر" أهم المتغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة يناير.

وتعقيبًا على هذه الأرقام يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي "ثم مجموعة من التغيرات السلبية شهدها الاقتصاد المصري في ظل الانقلاب العسكري".

ويتضح ذلك من خلال البيانات المعروضة بالجدول:

 

قراءة لما حدث:
  • فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.2%، بما يفوق ما تحقق في سنوات الثورة، ويزيد بمعدل 0.1% عن المعدل المتحقق في آخر عام من حكم مبارك، إلا أن معدل النمو في ظل النظام الحالي مصحوب بارتفاع غير طبيعي في مكون الدين العام، وفقًا للصاوي.
  • الدين المحلي ارتفع من 0.8 تريليون جنيه، إلى 3.6 تريليونات جنيه، وكذلك الدين الخارجي قفز من 33 مليار دولار إلى 92 مليار دولار، أي أن الزيادة في الناتج المحلي ومعدل نموه متحققة من الديون، وليس من خلال المدخرات المحلية، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • فضلًا عن أن الزيادة في الناتج أتت من قطاعات لا تعمل على زيادة القيمة المضافة، فمعظم الزيادة تأتي من قبل قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، أما قطاعا الزراعة والصناعة فمساهمتهما محدودة.
  • إذا كان احتياطي النقد الأجنبي قد وصل في ظل الانقلاب العسكري إلى 44 مليار دولار، ليتجاوز المعدلات المتحققة في عهد الدكتور محمد مرسي أو في ظل حكم حسني مبارك، إلا أن هذا الاحتياطي في ظل العسكر تكوّن من الديون ومن ودائع للحكومات الأجنبية، واعتمد بشكل كبير على استثمارات الأجانب في الدين المحليالعام، والتي وصلت إلى نحو 23 مليار دولار، وانخفضت مؤخرًا إلى نحو 11 مليار دولار.
  • أما الزيادة المتحققة في الضرائب فلابد أن يؤخذ في الاعتبار عدة محددات منها ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك مجموعة القوانين التي أصدرتها حكومات الانقلاب سواء فيما يتعلق بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة، مثل قانون القيمة المضافة، وقوانين الضريبة على الدخل، وقوانين ضريبة الدمغة.
  • وعن تجارة مصر الخارجية فقد زادت الصادرات إلى نحو 25.8 مليار دولار مؤخرًا في ظل الانقلاب، منها نحو 8 مليارات دولار صادرات بترولية، مقابل زيادة الواردات السلعية إلى 63 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يكرس اعتماد مصر على الخارج بشكل كبير.
المصدر : الجزيرة مباشر
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