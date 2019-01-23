محافظ المركزي المصري يتوقع انخفاض الجنيه

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الثلاثاء إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر صرف الجنيه.

كان البنك المركزي قد أنهى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر/كانون أول الماضي، وهي الآلية التي وضعها في 2013، لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي، عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أدوات الدين المحلية.

تقلبات العملة

قال عامر "سنشهد المزيد من تقلبات العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر الإنتربنك"، وهو نظام لتداول الدولار بين البنوك تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها البعض مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.

التصدي للمضاربين

عامر شدد في نفس الوقت على التصدي للمضاربين وضمان عدم تعرض المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المصرية للخسارة، وقال "نحن ملتزمون بضمان حرية وشفافية السوق، لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منضبطة في السوق، نحن ملتزمون بضمان حصول المستثمرين في الديون المصرية على عائد أفضل بصورة دائمة".

وأضاف "الاحتياطات تساعدنا في الدفاع عن نظام الصرف الجديد، وكذلك أسعار الفائدة يمكن استخدامها كأداة أخرى".

هبوط الجنيه

تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي المصري بالتزامن مع الحديث عن اتجاه للسماح بهبوط الجنيه مقابل الدولار، إذ رجحت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية سابقة أن قيمة الجنيه ستتراجع أمام الدولار بنهاية العام الحالي مع اتجاه صانعي السياسات إلى تبسيط نظام سعر الصرف في البلاد.

وتوقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام الحالي.

ثارت تكهنات في الفترة الماضية حول استعانة البنك المركزي بالبنوك المملوكة للدولة، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتمويل تخارجات الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، أثناء موجة نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة العام الماضي.

لكن عامر قال إن أسباب استقرار الجنيه مقابل الدولار في خضم الأزمة الطاحنة التي ضربت الأسواق الناشئة، ترجع بالأساس إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة والصادرات وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

خروج استثمارات

شهدت مصر خروج 10 مليارات دولار من محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، ولكن حجم تلك المحفظة يتجاوز حاليا أكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لعامر.

قرض الصندوق

توقع محافظ المركزي المصري الحصول على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الحالي أو في أوائل الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وقال "اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي".

ونقلت وكالة بلومبرغ في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

ولم يدرج صندوق النقد مصر على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق حتى 28 يناير الجاري.

تأجيل سداد الديون

في غضون ذلك، مدد "المركزي" موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو/تموز الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل/نيسان الماضي ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

شهد الاحتياطي الأجنبي المصري تراجعا بنحو ملياري دولار في ديسمبر/ كانون أول الماضي ليهبط إلى 42.55 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، نتيجة سداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية وسداد التزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية ومستحقات لبعض الدول.

ليست هذه هي المحاولة الأولى من البنك المركزي المصري لإرجاء سداد ديون خارجية مستحقة على مصر، فقد تفاوضت مصر مع السعودية والكويت العام الماضي لتمديد أجل ودائع مستحقة بقيمة 4 مليارات دولارات بواقع ملياري دولار لكل منهما، وذلك بعد تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013 وكانت مستحقة العام الماضي، لمدة 5 سنوات مقبلة.