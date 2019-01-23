السعودية:مسابقة لركوب الثيران واستثمارات ترفيهية بمليارات الدولارات

قالت المملكة العربية السعودية إنها تتوقع ضخ مليارات الدولارات في قطاع الترفيه الناشئ الذي تدعمه الدولة.

التفاصيل

تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استعرض استراتيجية قطاع الترفيه في السعودية أمام جمع ضم أمراء ووزراء ومشاهير عرب وبعض من مشايخ السعودية.

تركي: المملكة تعتزم استضافة فعاليات تشمل سباقات للسيارات وعروض الخدع البصرية وعروضا مسرحية.

تركي: ندرس استضافة عشرات الفعاليات منها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي ومسابقة لركوب الثيران.

تركي: أتمنى من الشركات الوطنية والبنوك ورجال الأعمال والفنانين وكل القطاعات أن نحط (نضع) يدنا بيد بعض.. فيها فرص ذهبية.

تركي: هذا باب كبير.. باب وظائف كبير بعشرات الآلاف إذا ما كان مئات الآلاف …عشرات المليارات إذا ما كان مئات المليارات.

تركي: الهيئة تعمل على تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي لتكون من بين أول أربعة وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم.

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خلفية

اجتذبت الحكومة حفلات موسيقية عربية وغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

مسؤولون سعوديون قالوا في وقت سابق إن "الإصلاحات" تستهدف الاستحواذ على ما يصل إلى ربع ما ينفقه السعوديون على الترفيه في الخارج والبالغ حاليا 20 مليار دولار سنويا.

تعكف المملكة على حملة لإقناع السائحين من مواطنيها بإنفاق أموالهم في الداخل وجذب الزوار الأجانب وخلق وظائف لشبابها وتحسين جودة الحياة في بلد كانت فيه دور السينما والحفلات العامة محظورة حتى وقت قريب.

في العام الماضي قالت الهيئة إن الاستثمارات في البنية التحتية خلال العقد القادم ستصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار) وتساهم بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وتوفر 224 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

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