شاهد: تدشين خط طيران مباشر بين الدوحة وغوتنبرغ السويدية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، خلال مؤتمر صحفي بالسويد، عن تدشين خط طيران مباشر بين الدوحة ومدينة غوتنبرغ السويدية، لتصبح بذلك ثاني وجهات الخطوط القطرية في السويد.

تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر:

قطر وجهة سياحية من الدرجة الأولى.

الخطوط القطرية لا تخضع لأي تهديد أو تنمر.

الصين ثاني أكبر سوق طيران في العالم ونسعى لتوسيع حصتنا في السوق الصينية.

هناك محادثات جارية مع الصين بشأن توسيع حصتنا.

سنواصل رحلاتنا في إيران ولا نخترق أي عقوبات ولدينا حقل غاز مشترك معها.

التحالفات أصبحت من الطراز القديم وبريقها بدأ في التلاشي ونركز الآن في العلاقات الثنائية.

نحتفل اليوم بتدشين رحلاتنا إلى غوتنبرغ، ثاني وجهاتنا في السويد.

⁧#معاً_إلى_غوتنبرغ⁩ pic.twitter.com/6arqvYugIt — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 22, 2019

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