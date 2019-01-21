مصر: إلزام الطلاب بدفع 10 جنيهات لصالح "ضحايا الإرهاب"

قرر وزير التعليم العالي المصري تحصيل مبلغ 10 جنيهات من كل طالب جامعي، لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية.

تفاصيل القرار:

خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا ألزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حاليًا، قيمة المساهمة المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية.

القرار أضاف أن يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق، ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقًا لقواعد المحاسبة المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2019-2020.

القرار يلزم أيضًا الجامعات والمعاهد الخاصة بتحصيل المساهمة المشار إليها للصندوق سنويًا من الطلاب الجدد، على أن يتم تحصيلها ضمن المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها.

خلفية:

في السادس من مارس/آذار 2018 وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بإنشاء صندوق "تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".

مشروع القانون نص على أن يكون من بين موارد الصندوق قيام كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية.

قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده، تكون بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب، وخمسة جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية.

زيادات:

في يونيو/حزيران الماضي صادق رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية، وزيادة التعرفة الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.

قانون آخر بزيادة أكبر: