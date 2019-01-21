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اقتصاد

لبنان والسودان ومصر.. الأكثر مديونية عربيا وبين الأعلى عالميا

لبنان والسودان ومصر.. الأكثر مديونية عربيا وبين الـ15 الأعلى عالميا
لبنان والسودان ومصر.. الأكثر مديونية عربيا وبين الـ15 الأعلى عالميا
21/1/2019

تعد الزيادة الكبيرة في الدين العام أحد أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما أنها تحد من تدفق الاستثمارات لعدم اليقين بشأن قدرة الدول على سداد هذه الديون.

وذكر موقع "HowMuch.net"، في مخطط قام بإعداده استنادًا إلى بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى شهر أكتوبر الماضي، في دول العالم.

وجاءت اليابان كأكبر البلدان في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنسبة 238%، وتلتها اليونان بنسبة 182%، ثم جزيرة بربادوس التابعة للكومنولث البريطانية بنسبة 157% وتلتها لبنان.

وفي ذيل القائمة جاءت كل من هونغ كونغ وماكاو التابعتين للإدارة الصينية، وذلك بنسبة 0% و0.1% على الترتيب.

شملت القائمة التي تضم 221 بلدًا حول العالم 16 دولة عربية، جاءت لبنان في المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 147%، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأخير عربيًا والتسعين دوليًا، بنسبة ديون بلغت 17% من الناتج المحلي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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