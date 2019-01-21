بـ"نصف مليار دولار".. قطر تدعم الاقتصاد اللبناني

أعلنت قطر اليوم الإثنين أنها ستشتري سندات حكومية لبنانية بقيمة نصف مليار دولار دعما للاقتصاد اللبناني، بعد يوم من زيارة أمير قطر لبيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية.

وكشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن عزم قطر الاستثمار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية وذلك من أجل دعم اقتصاد لبنان.

وارتفعت السندات اللبنانية المقومة بالدولار بعد أنباء الاستثمار القطري وزاد إصدار 2025 سنتا واحدا تقريبا والسندات التي تستحق في 2037 بواقع 1.2 سنت في التعاملات المبكرة بحسب بيانات "تريدويب".

تصريحات وزير الخارجية القطري:

دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أمريكي.

الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني.

دولة قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها.

هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته.

وجاء قرار الاستثمار بعد زيارة وجيزة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأحد لحضور قمة اقتصادية عربية اجتمع خلالها مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

لبنان والأزمة الاقتصادية:

لبنان احتلت المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميًا بين الدول "الأكثر مديونية" في العالم وفق تقرير رصده موقع "HowMuch.net".

تصريحات وزير المالية اللبناني بشأن الدين العام قبل عشرة أيام، أثارت القلق وقادت لتراجع السندات السيادية المقومة بالدولار؛ لكنها تعافت جزئيًا في وقت لاحق.

يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة رغم ثمانية أشهر من المشاورات صعبة بين الأطراف السياسيين.

لبنان يحتاج إلى تأليف حكومة جديدة للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعمًا لاقتصاده خلال مؤتمر استضافته باريس في أبريل/نيسان.

معظم الجهات الدولية والمانحة ربطت مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو.

التأخر في تشكيل الحكومة يثير خشية من أزمة مالية قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.

تداعيات سياسة: