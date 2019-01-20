تركيا تصدر ألعاب فيديو بأكثر من مليار دولار في 2018

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أمس السبت، إن صادرات بلادها من ألعاب الفيديو "الديجيتال" وصلت إلى مليار و50 مليون دولار خلال العام 2018.

جاء ذلك في فعالية لإعلان بيانات صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال والبرمجيات للعام الماضي، بمشاركة جمعية تطوير ألعاب الديجيتال ومجلس المصدرين الأتراك.

تصريحات وزيرة التجارة التركية:

صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال عام 2016 بلغت 500 مليون دولار.

الصادرات ارتفعت إلى مليار و50 مليون دولار في ظرف سنتين، بزيادة بلغت 110%.

هدف تركيا أكبر من هذا الرقم، وأنّ حجم سوق الألعاب في تركيا يبلغ 750 مليون دولار.

وزيرة التجارة التركية, روهصار بكجان (الأناضول)

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