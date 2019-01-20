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اقتصاد|تركيا

تركيا تصدر ألعاب فيديو بأكثر من مليار دولار في 2018

20/1/2019

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أمس السبت، إن صادرات بلادها من ألعاب الفيديو "الديجيتال" وصلت إلى مليار و50 مليون دولار خلال العام 2018.

جاء ذلك في فعالية لإعلان بيانات صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال والبرمجيات للعام الماضي، بمشاركة جمعية تطوير ألعاب الديجيتال ومجلس المصدرين الأتراك.

تصريحات وزيرة التجارة التركية:
  • صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال عام 2016 بلغت 500 مليون دولار.
  • الصادرات ارتفعت إلى مليار و50 مليون دولار في ظرف سنتين، بزيادة بلغت 110%.
  • هدف تركيا أكبر من هذا الرقم، وأنّ حجم سوق الألعاب في تركيا يبلغ 750 مليون دولار.
وزيرة التجارة التركية, روهصار بكجان (الأناضول)
 خلفية:
  • الرئيس التركي أردوغان قال في وقت سابق، "إن صادرات تركيا بلغت بنهاية العام الماضي 168.1 مليار دولار".
  • أردوغان أضاف "لم نكتفِ بذلك بل حققنا نجاحًا كبيرًا من خلال تخفيض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار".
  • الرئيس التركي أوضح أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران التركي تجاوز لأول مرة ملياري دولار.
  • المؤسسة المالية البريطانية "ستاندرد تشارترد"، توقعت أن يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الخامسة عالميًا بحلول عام 2030، وأن يصل إلى 9 تريليونات دولار.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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