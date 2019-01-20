"المصريين مش ناقصين".. تعقيب "أوبر" و"كريم" على الرسوم الجديدة

قال مصدران في شركتي "أوبر" و"كريم" مصر، تعقيبًا على اعتزام الحكومة فرض رسوم جديدة بقيمة تتراوح بين جنيهين اثنين و5 جنيهات على كل رحلة، يتم تحصيلها من العميل: "العميل مش ناقص".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، إذ قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب مصادر فإن اللجنة أضافت بندا في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة تتراوح قيمتها بين جنيهين اثنين و5 جنيهات على كل رحلة يجريها مستخدم الخدمة، وأن يتم تحميل العملاء المستخدمين لخدمات النقل الذكي بهذه الرسوم الجديدة.

قانون النقل البري:

القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، يهدف إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.

هذا القانون يلزم الشركات بدفع ما يصل إلى 30 مليون جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

القانون يُلزم الشركات أيضًا بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.

اللائحة التنفيذية للقانون تلزم السائق بسداد "ترخيص لتشغيل السيارة – ترخيص تشغيل للسائق – ضريبة دخل – رسوم شارة قيادة – تأمينات اجتماعية" قبل بدء التشغيل.

القانون حدد رسوم إصدار تصاريح التشغيل وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه سنويًا لكل سيارة.

هذا القانون ألزم المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، بأداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المحددة بقانون المرور.

القانون حدد رسوم إصدار كروت التشغيل بحد أقصى 1000 جنيه سنويًا.

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