بعد أمريكا.. إنتاج روسيا النفطي يصعد لمستوى قياسي في 2018

ارتفع إنتاج روسيا النفطي إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية مسجلا 11.16 مليون برميل يوميا في 2018.

ما القصة؟

بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أظهرت، الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية مسجلا 11.16 مليون برميل يوميا في 2018، ليتجاوز المتوسط السنوي البالغ 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.

تجاوز مستوى الإنتاج المتوسط السنوي القياسي السابق البالغ 10.98 مليون برميل يوميا المسجل في 2017.

بلغ إنتاج النفط الروسي 555.838 مليون طن العام الماضي، مقارنة مع 547 مليون طن في 2017. وتستخدم رويترز معدل التحويل 7.33 برميل للطن.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك كان قال إن إنتاج بلاده في 2019 قد ينخفض إلى 552 مليون طن بفعل اتفاق الإنتاج العالمي.

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