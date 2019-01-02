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اقتصاد|روسيا

بعد أمريكا.. إنتاج روسيا النفطي يصعد لمستوى قياسي في 2018

2/1/2019

ارتفع إنتاج روسيا النفطي إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية مسجلا 11.16 مليون برميل يوميا في 2018.

ما القصة؟
  • بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أظهرت، الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية مسجلا 11.16 مليون برميل يوميا في 2018، ليتجاوز المتوسط السنوي البالغ 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.
  • تجاوز مستوى الإنتاج المتوسط السنوي القياسي السابق البالغ 10.98 مليون برميل يوميا المسجل في 2017.
  • بلغ إنتاج النفط الروسي 555.838 مليون طن العام الماضي، مقارنة مع 547 مليون طن في 2017. وتستخدم رويترز معدل التحويل 7.33 برميل للطن.
  • وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك كان قال إن إنتاج بلاده في 2019 قد ينخفض إلى 552 مليون طن بفعل اتفاق الإنتاج العالمي.
اتفاق أوبك
  • في ديسمبر/ كانون الأول 2018، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار المنتجين خارجها من بينهم روسيا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الجاري للحد من هبوط أسعار النفط.
  • بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في عام ونصف العام الأسبوع الماضي، ونزلت أكثر من 20% في 2018، متأثرة بعوامل من بينها ارتفاع الإمدادات لا سيما في الولايات المتحدة.
  • وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أسعار النفط ستصبح أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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