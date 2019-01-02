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اقتصاد

القطرية تستحوذ على 5% من خطوط جنوب الصين الجوية

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
2/1/2019

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها استحوذت على حصة نسبتها 5% في شركة خطوط جنوب الصين الجوية، في خطوة تهدف لدخول سوق البر الرئيسي للصين سريعة النمو.

التفاصيل:
  • أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قال "عند الأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية، يظهر في الأفق العديد من الفرص التي يمكننا انتهازها معا وبناء علاقة طويلة الأمد بما يعود بالنفع على مسافري الشركتين.
  • خطوط جنوب الصين الجوية قالت في بيان منفصل إن شركة الخطوط الجوية القطرية ربما تزيد حصتها فيها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
  • الخطوط الجوية القطرية هي ثاني شركة طيران أجنبية تستحوذ على حصة في خطوط جنوب الصين الجوية بعد أمريكان إيرلاينز.
  • الناقلة الصينية انسحبت من تحالف طيران سكاي تيم في بداية العام الحالي.
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية:
  • تأسست الخطوط القطرية عام 1993 وأصبحت سريعا من أنجح شركات الطیران بتسييرها أسطولا حديثا مكونا من 192 طائرة لأكثر من 150 وجهة عبر العالم.
  • الخطوط الجوية القطرية تمتلك حصة قدرها 20 % في آي.سي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية.
  • كما تمتلك 10% في مجموعة لاتام إيرلاينز بأمريكا الجنوبية، و49% في شركة مريديانا للطيران الإيطالية.
  • تمتلك الخطوط القطرية 9.99 % في كاثي باسيفك للطيران في هونغ كونغ.
المصدر : رويترز
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