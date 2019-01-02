القطرية تستحوذ على 5% من خطوط جنوب الصين الجوية

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها استحوذت على حصة نسبتها 5% في شركة خطوط جنوب الصين الجوية، في خطوة تهدف لدخول سوق البر الرئيسي للصين سريعة النمو.

التفاصيل:

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قال "عند الأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية، يظهر في الأفق العديد من الفرص التي يمكننا انتهازها معا وبناء علاقة طويلة الأمد بما يعود بالنفع على مسافري الشركتين.

خطوط جنوب الصين الجوية قالت في بيان منفصل إن شركة الخطوط الجوية القطرية ربما تزيد حصتها فيها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

الخطوط الجوية القطرية هي ثاني شركة طيران أجنبية تستحوذ على حصة في خطوط جنوب الصين الجوية بعد أمريكان إيرلاينز.

الناقلة الصينية انسحبت من تحالف طيران سكاي تيم في بداية العام الحالي.

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية

الخطوط الجوية القطرية: