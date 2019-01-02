استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية

انخفض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري 43.6 مليار جنيه خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لتسجل 144.3 مليار جنيه، مقابل 187.9 مليار جنيه في أكتوبر/تشرين أول السابق له.

ما الذي حدث؟

انخفض صافي الأصول الأجنبية (أرصدة البنوك من العملات الأجنبية) لدى البنك المركزي المصري إلى 275.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقابل 287.1 مليار جنيه نهاية أكتوبر/تشرين أول، بعد استقرار الأصول عند 784.25 مليار جنيه، وارتفاع الالتزامات 11.47 مليار جنيه لتسجل 508.4 مليار جنيه.

البنك المركزي المصري قام بتنفيذ اتفاقية إعادة شراء للسندات بقيمة 3.8 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بعدما سدد 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه.

البنك توقع في بيانات احتياطي النقد الأجنبي المنشورة ضمن معيار صندوق النقد الدولي لنشر البيانات، خروج 313.3 مليون دولار التزامات قصيرة الأجل محددة سلفًا خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتدفق 1.13 مليار دولار للداخل خلال الشهر نفسه.

عجز الأصول:

ارتفع عجز الأصول الأجنبية (أرصدة البنوك من العملات الأجنبية) إلى 131.52 مليار جنيه تمثل 65% من إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، وذلك بعد تراجع الأصول نحو17.95 مليار جنيه لتسجل 201.3 مليار جنيه، وارتفاع الالتزامات 14.29 مليار جنيه لتسجل 332.9 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي كشفت عن تراجع حيازات الأجانب لأوراق الدين الحكومي 15.74 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي مُسجلة 194.4 مليار جنيه.

تراجع الأصول الأجنبية يتزامن مع تخارج اﻷجانب من سوق الدين المحلى خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار.

مشتريات الأجانب