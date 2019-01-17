مليارا دولار.. حجم التجارة بين قطر وتركيا في 2018

قال مسؤول تركي، إنه من المتوقع أن تكون التجارة بين قطر وتركيا قد بلغت ملياري دولار في 2018 بزيادة نسبتها 54% مقارنة مع عام 2017.

وقال عثمان دينشباش نائب وزير المالية التركي في تصريحات أدلى بها في معرض تجاري تركي بدأ في الدوحة، أمس الأربعاء، إن قطر من أسرع المناطق نموًا فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا في 2018 وإن من المتوقع نمو رقم الملياري دولار.

شريك تجاري:

تركيا أصبحت أحد أكبر شركاء قطر منذ قاطعتها عدة دول عربية بقيادة السعودية الدوحة دبلوماسيًا وتجاريًا في 2017، إذ أرسلت أنقرة قوات إضافية وسلعا غذائية لدعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.

قطر تعهّدت العام الماضي بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا، تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة.

دينشباش قال إن "جزءًا من الخمسة عشر مليار دولار" وصل لكنه أحجم عن تحديد قيمته أو صورته.

سفينة بضائع في ميناء حمد في الدوحة (رويترز-أرشيفية)

حجم التجارة بين البلدين: