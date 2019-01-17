جامعة أوكسفورد تتوقف عن قبول تمويل من شركة هواوي الصينية

قالت جامعة أوكسفورد البريطانية إنها توقفت عن قبول تمويل من عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أهم موًرد عالمي لمعدات شبكات الاتصالات، بعد تدقيق بشأن علاقة الشركة مع الحكومة الصينية.

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