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اقتصاد

جامعة أوكسفورد تتوقف عن قبول تمويل من شركة هواوي الصينية

شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي
17/1/2019

قالت جامعة أوكسفورد البريطانية إنها توقفت عن قبول تمويل من عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أهم موًرد عالمي لمعدات شبكات الاتصالات، بعد تدقيق بشأن علاقة الشركة مع الحكومة الصينية.

التفاصيل
  • الجامعة العريقة قالت في بيان: قررت جامعة أوكسفورد في الثامن من يناير/كانون الثاني هذا العام ألا تسعى إلى فرص تمويل جديدة مع هواوي تكنولوجيز أو الشركات الأخرى المرتبطة بمجموعتها، في الوقت الحاضر.
  • البيان: تم اتخاذ القرار في ضوء المخاوف التي أثيرت علنا في الأشهر القليلة الماضية والتي تحيط بشراكات للمملكة المتحدة مع هواوي.
  • البيان: نأمل بأن يمكن حل هذه الأمور قريبا.
  • متحدث باسم هواوي: لم يتم إخطار الشركة بقرار جامعة أوكسفورد وعلمنا به فقط عندما ورد في تقارير لوسائل إعلام.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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