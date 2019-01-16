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اقتصاد|مصر

مصر تقترض 1.2 مليار دولار لتمويل قطار كهربائي للعاصمة الإدارية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقد إحدى المشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقد إحدى المشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة
16/1/2019

قالت الحكومة المصرية إنها اقترضت 1.2 مليار دولار لتمويل قطار كهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التفاصيل
  • وزير النقل المصري هشام عرفات: مصر وقعت اتفاقا نهائيا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل قطار كهربائي بين مدينة العاشر من رمضان الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة.
  • عرفات: فائدة القرض تبلغ 1.8 بالمئة، مع فترة سماح خمس سنوات.
  • عرفات: سيتم تخصيص 461 مليون دولار من التمويل للإنشاءات و739 مليون دولار للوحدات المتحركة.
  • عرفات: خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية المتوقع استكمالها خلال عامين.
  • عرفات: طول خط القطار سيبلغ 68 كيلومترا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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