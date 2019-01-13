مصر تنوي إصدار سندات "ساموراي" بالين الياباني لسداد ديون أخرى

قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز اليوم الأحد إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع.

التفاصيل

يأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

مصر كانت قد جمعت في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

أحد المصدرين قال إن أحمد كجوك نائب وزير المالية سافر اليابان الأسبوع الماضي، ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورغان، وسيلحق بهما وزير المالية المصري هذا الأسبوع. مضيفا "سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح".

المصدر الثاني قال لرويترز "مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع… قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول".

سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

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