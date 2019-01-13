مصر تبدأ إجراءات قروض دولية جديدة بمليارات الدولارات

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار.

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أبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات… القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات ".

في وقت سابق اليوم الأحد، قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز إن مصر تنوي إصدار سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.

سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

معيط للصحفيين: نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة… من المقرر أن ألحق بهما غدا الاثنين إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونج كونج والصين.

معيط: لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42 مليارا و551 مليون دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

كانت مصر قد جمعت في أبريل/ نيسان من العام الماضي مليارين و460 مليون دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 714 مليارا و637 مليون جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511 مليارا و 208 ملايين في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

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