إسرائيل تشارك في مؤتمر للغاز بالقاهرة

وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث سيشارك في مؤتمر إقليمي عن الغاز هو الأول لدول الجوار.
التفاصيل:
- وزارة الطاقة الإسرائيلية قالت إن الوزير الإسرائيلي تلقى دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في أول اجتماعات منتدى شرق المتوسط للغاز.
- المنتدى أنشئ بقرار من رؤساء مصر واليونان وقبرص خلال قمة ثلاثية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في اليونان.
- الوزير الإسرائيلي قال قبيل مغادرته الى القاهرة إنه بانعقاد هذا المنتدى سيكون هناك "لأول مرة تعاون اقتصادي فعلي بين دول محور السلام".
- في فبراير/ شباط 2018، وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقلين في البحر المتوسط إلى مصر.
- مصر والأردن، هي الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وموريتانيا كانت لها علاقات رسمية بإسرائيل حتى جمدتها في يناير/كانون ثاني 2009، ثم أعلنت قطع العلاقات رسميا في مارس/آذار 2010.
- في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة علنية إلى سلطنة عمان.
اتفاق مع الأردن: