إسرائيل تشارك في مؤتمر للغاز بالقاهرة

نهاية سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط ومنها حقل ظهر.