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إسرائيل تشارك في مؤتمر للغاز بالقاهرة

إسرائيل ستصدر لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات
إسرائيل ستصدر لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات
13/1/2019

وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث سيشارك في مؤتمر إقليمي عن الغاز هو الأول لدول الجوار.

التفاصيل:
  • وزارة الطاقة الإسرائيلية قالت إن الوزير الإسرائيلي تلقى دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في أول اجتماعات منتدى شرق المتوسط للغاز.
  • المنتدى أنشئ بقرار من رؤساء مصر واليونان وقبرص خلال قمة ثلاثية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في اليونان.
  • الوزير الإسرائيلي قال قبيل مغادرته الى القاهرة إنه بانعقاد هذا المنتدى سيكون هناك "لأول مرة تعاون اقتصادي فعلي بين دول محور السلام".
  • في فبراير/ شباط 2018، وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقلين في البحر المتوسط إلى مصر.
  • مصر والأردن، هي الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وموريتانيا كانت لها علاقات رسمية بإسرائيل حتى جمدتها في يناير/كانون ثاني 2009، ثم أعلنت قطع العلاقات رسميا في مارس/آذار 2010.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة علنية إلى سلطنة عمان.
اتفاق مع الأردن:
  • وقعت مصر اتفاقا مع الأردن الأحد لتزويد المملكة بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خلال عام 2019.
  • في أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر والأردن اتفاقا أعادت مصر بموجبه ضخا تجريبيا للغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط الغاز العربي وبما يعادل 10 في المئة من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء.
  • بموجب الاتفاقيات عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبكميات تجريبية بعد توقف تام منذ عام 2011.
  • كانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.

  • نهاية سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط ومنها حقل ظهر.

المصدر : وكالات
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