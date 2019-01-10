رويترز: الاتحاد تستغني عن عشرات الطيارين بعد خسارة كبيرة العام الماضي

قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تخطط للاستغناء عن 50 طيارا بنهاية هذا الشهر، بعد خسارة كبيرة منيت بها العام الماضي.

التفاصيل:

رويترز نقلت عن مصدرين إن مذكرة داخلية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، كشفت أن "الاتحاد لديها نحو 160 طيارا زائدا عن احتياجاتها وستسرح 50 طيارا بنهاية يناير كانون الثاني".

المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأن المذكرة ليست علنية، قالا إن الناقلة ذكرت أيضا في المذكرة أنها تكبدت "خسارة كبيرة" العام الماضي، وإن ذلك سيستمر في 2019.

المصدران قالا إن الشركة تخطط لخفض نفقات التشغيل بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة عبر شبكتها، والتركيز على زيادة معدلات الكفاءة.

العام الماضي، شجعت الاتحاد الطيارين على الخروج في إجازة بدون أجر لفترات تتراوح من أسبوع إلى نحو 18 شهرا.

لدى الاتحاد للطيران اتفاقية مع طيران الإمارات لإعارة بعض طياريها الزائدين لها بشكل مؤقت.

وكالة رويترز نقلت عن مصادر أن عددا قليلا من الطيارين قبل العرض.

الشركة أعلنت أنها تراجع متطلبات أسطولها بنية إخراج بعض الطائرات من الخدمة.

رويترز نقلت عن متحدثة باسم الاتحاد للطيران إن إدارة العمليات الجوية في الشركة تخضع لمراجعة، ومن المرجح أن يكون أي خفض في العاملين بسيطا.

توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قال لرويترز في يوليو/ تموز الماضي إن الناقلة أصبحت "أكثر ترشيدا" بعدما بلغت خسائرها المتراكمة نحو 3.5 مليار دولار في العامين السابقين.

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