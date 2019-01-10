بلومبيرغ: إعلان زيادة الاحتياطي السعودي يمهد لخصخصة آرامكو

وصفت وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية إقدام السعودية لأول مرة منذ 40 عاما على الإعلان عن احتياطياتها النفطية بأنه يأتي في إطار السعي لجذب الاهتمام بشركة "أرامكو" تمهيدا لطرحها للبيع.

وذكرت الوكالة في تقرير نشر (الأربعاء) أن تقدير الاحتياطيات النفطية السعودية ارتفعت بنسبة قليلة عن التقديرات السابقة حيث بلغ 268.5 مليار برميل عام 2018، وهو ما يزيد قليلا عن التقدير السابق للحكومة السعودية والذي بلغ 266.3 مليار برميل، والذي يعد الأول من نوعه منذ تأميم شركة "أرامكو" السعودية للنفط خلال الفترة من 1976 وحتى العام 1980.

أجرت مؤسسة " ديغوليير آند ماكنوتون كورب"، التي تتخذ من دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، عملية تقييم للاحتياطيات النفطية لدي المملكة العربية السعودية.

ماذا حدث؟!

نقل بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن خالد الفالح وزير الطاقة السعودي قوله إن هذه الشهادة تؤكد لماذا كل برميل تنتجه السعودية من النفط هو الأكثر ربحية في العالم، ولماذا نعتقد ان شركة "أرامكو" السعودية للنفط هي الشركة الأعلى قيمة وسعرا والأكثر أهمية في العالم.

وفقا لبلومبيرغ، فإن الرياض قامت أيضا بمراجعة احتياطياتها من الغاز الطبيعي التي ارتفعت إلى 325.1 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز من المستوي السابق البالغ 307.9 تريليون قدم مكعب.

شدد الفالح في مؤتمر صحفي في الرياض على أن احتياطيات المملكة الفعلية من النفط والغاز الطبيعي أكبر من المستويات التي تم الإعلان عنها أيضا، نظرا لأن التقديرات تتم استنادا إلى الاكتشافات المؤكدة بينما لا تتضمن تلك الاكتشافات المحتملة في العديد من أنحاء المملكة.

ما هو التفسير؟!

شركة آرامكو التي تديرها الدولة السعودية والتي تعرف باسم شركة النفط العربي السعودي تحتاج إلى الاقتراض أو جذب الاستثمارات الدولية لعملية الطرح المخطط لها لشراء أسهم شركة الصناعات الأساسية السعودية المعروفة باسم (سابك).

أمين ناصر كبير المديرين التنفيذيين في شركة آرامكو السعودية قال في نوفمبر الماضي أن كافة الخيارات مفتوحة من أجل تمويل شراء آرامكو لحصة مسيطرة في أسهم شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)، وهي صفقة يمكن ان تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار أمريكي.

تخطط آرامكو من ناحيتها لعملية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الدولية، والذي يمكن ان يكون أكبر عملية اكتتاب في التاريخ بناء على تقديرات الحكومة لقيمة شركة آرامكو التي تناهز اثنين تريليون دولار أمريكي.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإن الاحتياطيات النفطية في مناطق امتياز شركة أرامكو تبلغ 236.1 مليار برميل.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن بلاده سوف سوف تعلن قريبا عن الحسابات المالية الخاصة بشركة آرامكو

وفقا لبلومبيرغ فإن الإعلان عن تزايد الاحتياطيات من النفط والغاز في السعودية يتزامن مع مساعي الرياض لبث أخبار جيدة عن البلاد في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي ينسب موته إلى عملاء سعوديين مما أسهم في التأثير على المستثمرين الأجانب في البلاد.

وفقا لأحدث التقديرات التي أجرتها شركة ( بريتيش بتروليوم- بي بي) في العام 2017 فإن احتياطيات المملكة من النفط الخام بلغت 266.2 مليار برميل في العام 2017 الماضي، بينما تعلن آرامكو أن لديها احتياطيات غير مؤكدة تصل إلى 261 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات.

رد فعل الأسواق النفطية على الإعلان السعودي