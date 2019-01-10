الاحتياطي السعودي يفقد 75% من قيمته في 9 سنوات

كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019 عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.

من المتوقع أن يصل حجم الدين العام بعد ثلاث سنوات من الآن إلى 893 مليار ريال(238.1 مليار دولار)، وأن ينخفض الاحتياطي العام إلى331 مليار ريال (88.3 مليار دولار) عام 2022، بعد أن بلغ 1325 مليار ريال (353.3 مليار دولار) عام 2014، ليفقد الاحتياطي نحو تريليون ريال خلال 9 سنوات، بنسبة انخفاض بلغت 75%.

تواصل العجز

بحسب الموازنة الجديدة للعام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

سجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.

بدأ العجز بشكل طفيف في عام 2014، ثم ارتفع في عام 2015 إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار).

بدأ العجز بشكل طفيف في عام 2014، ثم ارتفع في عام 2015 إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار). بلغ العجز في الموازنة عام 2016 نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار).

كما بلغ العجز نحو 229.8 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017.

في نهاية 2018 بلغ العجز 136 مليار ريال (36.3 مليار دولار).

بحسب تقديرات موازنة 2019، من المتوقع أن يتراجع العجز إلى 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي.

يتوقع محللون زيادة العجز المالي للعام الجاري عن هذا الرقم في ظل تهاوي أسعار النفط وعدم تحسنه رغم إعلان منظمة أوبك ومنتجين من خارجها خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2019.

انهيار الاحتياطي

ولتمويل هذا العجز لجأت الحكومة السعودية إلى الاستدانة، والسحب من الاحتياطي العام للمملكة، لينخفض الاحتياطي من 1325 مليار ريال عام 2014، إلى 952 مليار ريال عام 2015.

وصل الاحتياطي إلى 641 مليار ريال عام 2016.

واصل الانخفاض إلى 589 مليار ريال عام 2017.

ثم انخفض إلى 523 مليار ريال العام الماضي 2018.

من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الانخفاض ليصل إلى 331 مليار ريال عام 2022.

زيادة الديون