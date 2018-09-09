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اقتصاد|الولايات المتحدة

ترمب يدعو "آبل" لصناعة منتجاتها في أمريكا.. لماذا؟

9/9/2018

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركة آبل بأن تُصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.

ماذا قال ترمب:
  • نخطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار.
  • أسعار "آبل" قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين.
  • هناك حل سهل لـ " آبل" ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين. ابدؤوا في بناء مصانع جديدة الآن.
رد شركة آبل:
  • الشركة أبلغت مسؤولين بقطاع التجارة في خطاب بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار "عدد كبير" من منتجات آبل، بما في ذلك الساعات، لكنها لم تذكر هواتف آيفون.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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