ترمب يدعو "آبل" لصناعة منتجاتها في أمريكا.. لماذا؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركة آبل بأن تُصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.
ماذا قال ترمب:
- نخطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار.
- أسعار "آبل" قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين.
- هناك حل سهل لـ " آبل" ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين. ابدؤوا في بناء مصانع جديدة الآن.
رد شركة آبل:
- الشركة أبلغت مسؤولين بقطاع التجارة في خطاب بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار "عدد كبير" من منتجات آبل، بما في ذلك الساعات، لكنها لم تذكر هواتف آيفون.