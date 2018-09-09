الدين الخارجي لمصر يصل 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو

قال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس/آذار.

أهم تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لصحيفة الوطن المصرية الخاصة:

بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

تمثل هذه النسبة زيادة طفيفة عن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث والتي سجلت 36.8%، لكنها تمثل زيادة بنسبة 17.2% على أساس سنوي.

عزا مدبولي زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

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