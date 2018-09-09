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اقتصاد|مصر

الدين الخارجي لمصر يصل 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
9/9/2018

قال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس/آذار.

أهم تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لصحيفة الوطن المصرية الخاصة:

  • بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.
  • تمثل هذه النسبة زيادة طفيفة عن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث والتي سجلت 36.8%، لكنها تمثل زيادة بنسبة 17.2% على أساس سنوي.
  • عزا مدبولي زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

خلفية:

  • تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
  • كان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017.
  • توسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.
  • توسع الحكومة المصرية في الاقتراض من الخارج أثار مخاوف من آثاره الاقتصادية؛ إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط مؤخرا إن الحكومة تضطر إلى الاقتراض من أجل سداد أعباء الديون.
  • قال معيط في تصريحات للتلفزيون المصري إن الحكومة ستقوم خلال السنة المالية 2018-2019 بتسديد فوائد ديون بقيمة 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار) إضافة إلى أقساط ديون بقيمة 276 مليار جنيه (15.43 مليار دولار) في حين يبلغ إجمالي إيراد الدولة 989 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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