أمير قطر يعلن ضخ 10 مليارات يورو بالاقتصاد الألماني

أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن قطر ستضخ عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.

وثمن أمير دولة قطر، خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال والاستثمار، الجمعة، الموقف الأخلاقي لألمانيا الرافض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.

بدورها، رحبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بإعلان قطر ضخ عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعربت، ميركل، خلال كلمتها في افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال في (برلين) عن أسفها للأزمة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن منطقة الخليج بحاجة إلى بنية أمنية من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل.

تصريحات أمير قطر:

نثمن الموقف الأخلاقي لألمانيا الرافض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر في الأزمة الخليجية.

نعتزم ضخ 10 مليارات يورو استثمارات في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.

العلاقة بين قطر وألمانيا توطدت في السنوات السبع الماضية، والتبادل التجاري بين البلدين تضاعف بين 2011 و2016 ليصل إلى 2.8 مليار دولار.

الصادرات الألمانية إلى قطر انخفضت بسبب الظروف الإقليمية الأخيرة.

المشاريع التنموية في قطر توفر فرصا كبيرة للشركات الألمانية، وسنشهد توقيع اتفاقية لفتح جامعة ألمانية في بلادنا.

تصريحات ميركل:

منطقة الخليج بحاجة إلى بنية أمنية من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل، وألمانيا ليست طرفا في الخلاف الخليجي وندعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت.

يسعدنا ضخ قطر 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني.

قطر دولة كبيرة جدا اقتصاديا ولديها ثراء ثقافي.

العلاقات الاقتصادية بين قطر وألمانيا شهدت نموا كبيرا، ونرحب بالاستثمارات القطرية ونتعهد بتوفير البيئة المناسبة لها.

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