أمير قطر يعلن ضخ 10 مليارات يورو بالاقتصاد الألماني

أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن قطر ستضخ عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.
وثمن أمير دولة قطر، خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال والاستثمار، الجمعة، الموقف الأخلاقي لألمانيا الرافض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.
بدورها، رحبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بإعلان قطر ضخ عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأعربت، ميركل، خلال كلمتها في افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال في (برلين) عن أسفها للأزمة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن منطقة الخليج بحاجة إلى بنية أمنية من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل.
منطقة الخليج بحاجة إلى بنية أمنية من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل، وألمانيا ليست طرفا في الخلاف الخليجي وندعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت.