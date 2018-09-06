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اقتصاد

فوربس تشيد بنتيجة إيجابية للحصار على قطر.. ما هي؟

6/9/2018

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن إحدى النتائج غيرِ المتوقعة لحصار قطر أنَّ الأخيرة أصبحت واحدةً من أكثر الدول في العالم انفتاحاً أمام الزوار.

قطر وجهة للسياحة والترانزيت:
  • بعد فترةٍ وجيزة من بدء الحصار، بدأت قطر إصلاح قوانين التأشيرات، ما زاد من عدد الدول التي يُسمح لمواطنيها بالدخول دون تأشيرة.
  • تمديد فترة تأشيرات المرور للركاب الراغبين في زيارة البلد بين رحلاتهم، ونتيجةً لذلك، أصبحت قطر الآن أسهل بلدٍ في المنطقة يمكن زيارته.
  • منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قالت في أحدث تقريرٍ لها إنَّ قطر تحتل الآن المرتبة الـ 8 في العالم من حيث ُتيسير ُالحصول على التأشيرات.  
80 جنسية يدخلون قطر دون تأشيرات:
  • كانت الهيئة العامة للسياحة في قطر قد أعلنت في أغسطس/ آب 2017  إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى قطر.
  • الوزارة قالت إن سياستها تهدف إلى زيادة أعداد الزوار وتعزيز الإنفاق السياحي في البلاد.
  • الجنسيات التي حصلت على الإعفاء تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تضم 33 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
  • المجموعة الثانية فتضم 47 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يوما أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء في دولة قطر لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
المصدر : صحف أجنبية
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