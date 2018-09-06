فوربس تشيد بنتيجة إيجابية للحصار على قطر.. ما هي؟

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن إحدى النتائج غيرِ المتوقعة لحصار قطر أنَّ الأخيرة أصبحت واحدةً من أكثر الدول في العالم انفتاحاً أمام الزوار.

قطر وجهة للسياحة والترانزيت:

بعد فترةٍ وجيزة من بدء الحصار، بدأت قطر إصلاح قوانين التأشيرات، ما زاد من عدد الدول التي يُسمح لمواطنيها بالدخول دون تأشيرة.

تمديد فترة تأشيرات المرور للركاب الراغبين في زيارة البلد بين رحلاتهم، ونتيجةً لذلك، أصبحت قطر الآن أسهل بلدٍ في المنطقة يمكن زيارته.

منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قالت في أحدث تقريرٍ لها إنَّ قطر تحتل الآن المرتبة الـ 8 في العالم من حيث ُتيسير ُالحصول على التأشيرات.

80 جنسية يدخلون قطر دون تأشيرات: