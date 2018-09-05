الأردن يتوقع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي هذا العام

توقع مهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار أن تستقطب المملكة مزيدا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018.

أبرز تصريحات الوزير شحادة:

قيمة الاستثمارات ستنمو نحو 5% هذا العام.

الاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبة 7.2% العام الماضي إلى 1.182 مليار دينار (1.66 مليار دولار) مقارنة مع 1.102 مليار دينار في 2016.

الانتعاش الحاصل منذ 2016 يمضي عكس الاتجاه الإقليمي الذي يشهد انخفاضا في الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الحالة السياسية أثرت كثيرا على خارطة الاستثمار.

الاستثمار الأجنبي في العالم العربي تراجع في العام الماضي ورغم ذلك كان هناك ارتفاع في الأردن.

تعليمات جديدة في بداية العام الحالي لجذب المستثمرين عن طريق منح الجنسية الأردنية استقطبت حتى الآن أكثر من 100 مستثمر، حصل ستة منهم على الجنسية حتى الآن.

معظم الذين تقدموا بطلبات كانوا من سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.

مستثمرون قطريون أبدوا اهتماما بمشروعات سياحية في البحر الميت وأخرى في قطاع الطاقة.

أبرز تصريحات شحادة عن تجارة المعابر: