شاهد: سراييفو تستضيف معرضا دوليا للأطعمة الحلال

استضافت العاصمة البوسنوية سراييفو معرضا دوليا للأطعمة الحلال بمشاركة نحو 100 مشارك، ضمن مساعي البوسنة لتقديم نفسها كبوابة أوربا للمنتجات الحلال.

التفاصيل:

افتتح المعرض في 27 من سبتمبر/أيلول ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 100 مشارك من ست وثلاثين دولة.

رئيس مجلس وزراء البوسنة دينيز زفيديتش كان في مقدمة الحضور.

شهد المعرض حضور ممثلين تجاريين ومسؤولين حكوميين من أنحاء العالم.

أبدت ماليزيا اهتماما بالمشاركة في المعرض وألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد كلمة المعرض عبر شاشة فيديو.

نحو خمسين شركة تصنيع وموزعا ماليزيا يشاركون في المعرض.

يشارك في تنظيم المعرض بنك البوسنة الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والجمعية الإسلامية في البوسنة.

خلفية: