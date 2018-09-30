دراسة: الانفصال يكلف بريطانيا 500 مليون استرليني أسبوعيا

تتراوح هذه التسوية بين 40 و60 مليار يورو (ما بين 46.44 مليار دولار و69.66 مليار دولار) وفقا لتقديرات أوربية و100 مليار يورو (116 مليار دولار) حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.