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اقتصاد|السعودية

توقعات بارتفاع الدين العام وعجز الموازنة السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
30/9/2018

توقعت وزارة المالية السعودية (الأحد) صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7 في المئة خلال العام المقبل 2019، مقارنة مع العام 2018.

كما توقعت الوزارة بلوغ عجز موازنتها للعام المقبل 2019، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).

وعقد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في الرياض، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن البيان التمهيدي للمالية العامة في 2019.

توقعات وزارة المالية السعودية:
  • توقعت الوزارة أن يصل الدين العام المستحق على البلاد إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في 2019.
  • الدين العام المستحق على السعودية سيصل بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار).
  • بحلول 2021، يتوقع أن يصعد الدين العام المستحق إلى 848 مليار ريال (226.13 مليار دولار).
  • في 8 من أغسطس/ آب الماضي، قالت الوزارة إن الدين العام بلغ 536 مليارا و950 ألف ريال (143.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
  • وزير المالية السعودي قال إن التوقعات بشأن نفقات موازنة المملكة للعام المقبل تبلغ  تريليونا و106 مليار ريال (294.9 مليار دولار) بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات المملكة للعام المقبل 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).
  • السعودية كانت قد أقرت موازنتها للعام الجاري 2018 في ديسمبر/ كانون أول 2017، بنفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار) وعجز مقدر بـ 52 مليار دولار.
خلفية:
  • العجز في الموازنة يأتي بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
  • للمرة الأولى في تاريخها، تعلن السعودية عن بيانها التمهيدي للموازنة العامة، وذلك قبل 3 أشهر من دخول السنة المالية الجديدة  .
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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