وزير المالية التركي: تراجع الليرة لا يهدد البنوك

قال وزير المالية التركي براءت البيرق في مقابلة مع وكالة رويترز إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك في بلاده.

أهم تصريحات البيرق لوكالة رويترز:

لا أتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية.

مستويات الدين الكلية منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

"عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة".

استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص.

بشأن مستويات الدين الحالي قال البيرق: "حتى إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد".

· البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبني الإجراءات اللازمة.

وكالات التصنيف الائتماني:

سلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من bb إلى b+ ، وأبقت على النظرة المستقبليةلتركيا مستقرة

إلى ، وأبقت على النظرة المستقبليةلتركيا هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وقال إن تلك المؤسسات مسيسة ولا تتحلى بالصدق .

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