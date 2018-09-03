البث الحي
اقتصاد

الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفا مقابل الدولار

الدولار الأمريكي والريال الإيراني
الدولار الأمريكي والريال الإيراني
3/9/2018

شهد الريال الإيراني الاثنين تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي رغم محاولات السلطات منع ذلك على خلفية صعوبات اقتصادية واجتماعية.

هبوط جديد للريال الإيراني:
  • فقد الريال في ثلاثة أيام نحو 16 في المئة من قيمته أمام الدولار وتم تبادله بعد ظهر الاثنين في السوق الحرة بواقع دولار واحد مقابل 130 ألف ريال.
  • يبلغ سعر الريال في السوق الرسمية، نحو 42.9 ألف ريال/ دولار.
  • خلال عام تراجعت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار بنسبة 70 في المئة.
أسباب تراجع قيمة الريال الإيراني:
  • يرتبط هذا التراجع مباشرة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى الست الكبرى.
  • بدأ التراجع في خريف 2017 عندما هدد دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق قبل أن يتسارع مع خروج واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
  • في 6 من أغسطس/ آب الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران، مرتبطة بصادرات وواردات بعض السلع، والحركات المالية.
  • يرى محللون أن تلك العقوبات يمكن أن تدخل إيران في حالة ركود.
محاولات لإنقاذ العملة:
  • لم تجد حتى الآن جهود السلطات الايرانية لمنع تراجع الريال والمضاربة من خلال تحديد سعر الصرف.
  • تهديد السلطات بالتحرك ضد صرافي السوق السوداء.
  • عين الرئيس حسن روحاني في أغسطس/ آب حاكما جديدا للبنك المركزي هو عبد الناصر همتي.
  • يعمل البنك المركزي الإيراني على الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.
المصدر : الأناضول + فرانس برس
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)