إيران تتدخل في سوق النقد الأجنبي لمحاولة وقف انهيار العملة

فوضت إيران البنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي الأسابيع الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية‭ ‬على طهران.

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