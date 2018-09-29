إيران تتدخل في سوق النقد الأجنبي لمحاولة وقف انهيار العملة

فوضت إيران البنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي الأسابيع الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.
التفاصيل:
- التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس حسن روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية "منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها".
- التلفزيون نقل عن الهيئة قولها "سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة".
- الريال الإيراني هبط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وإعادة فرض عقوبات أمريكية.
- وفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني (الأربعاء) الماضي.
- موقعان للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية في إيران قالا (السبت) أول أيام التداول في الأسبوع، إن الريال استرد بعض خسائره حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 173 و178.5 ألف ريال إيراني.
- الريال الإيراني فقد نحو 75 في المئة من قيمته منذ بداية 2018.