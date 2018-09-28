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اقتصاد|مصر

مصر تقترض نصف مليار دولار من "البنك الأفريقي للتنمية"

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
28/9/2018

أعلنت مصر (الجمعة) حصولها على الشريحة الثالثة من قرض يموله البنك الأفريقي للتنمية، قيمتها 500 مليون دولار.

التفاصيل:
  • وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، قالت في بيان، إن الدفعة الحالية تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من قرض يبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
  • نصر: "التمويل يأتي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وسيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين".
  • نصر: الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة.
خلفية:
  • مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/ كانون أول 2015، ثم الشريحة الثانية في مارس/آذار 2017.
  • "البنك الأفريقي للتنمية" يتبع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في القارة؛ وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الأفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.
  • منذ 2016، كثفت مصر من لجوئها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، ما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 92.64 مليار دولار، نهاية يونيو/حزيران الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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