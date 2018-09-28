مصر تقترض نصف مليار دولار من "البنك الأفريقي للتنمية"

أعلنت مصر (الجمعة) حصولها على الشريحة الثالثة من قرض يموله البنك الأفريقي للتنمية، قيمتها 500 مليون دولار.

التفاصيل:

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، قالت في بيان، إن الدفعة الحالية تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من قرض يبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

نصر: "التمويل يأتي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وسيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين".

نصر: الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة.

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