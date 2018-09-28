النفط يرتفع مع تفوق أثر المخاوف من انخفاض إمدادات إيران وفنزويلا

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز (الجمعة) أنه من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل.

وكشف الاستطلاع تفوق أثر المخاوف من انخفاض إمدادات دول مثل إيران وفنزويلا على القلق بشأن احتمال أن تقوض الخلافات التجارية العالمية الطلب على الخام.

نتائج الاستطلاع:

المسح شمل 50 خبيرا اقتصاديا وأظهر أن خام برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعا من 72.71 دولار في توقعات أغسطس/ آب و72.68 دولار في متوسط هذا العام.

من المتوقع بلوغ برنت 73.75 دولار للبرميل في المتوسط في 2019. وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.

رئيس أبحاث السلع الأولية لدى إل.بي.بي.دبليو، فرانك تشالنبرغير قال:"المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر فعليا بعد على النمو الاقتصادي، لكن العقوبات على إيران لها بالفعل أثر على صادرات إيران وإنتاجها".

فرانك تشالنبرغير قال: "إذا كانت وجهة تصدير مثل كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجددا، فمن المرجح جدا أن ينخفض إنتاج إيران بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميا. هذا نبأ سيء جدا على جانب المعروض، وللمستهلكين على وجه الخصوص، لأن الأسعار قد ترتفع أكثر".

محلل السلع الأولية لدى (إتش.إس.إتش نوردبنك إيه.جي)، غان إدلمان قال: "الأفضل سيأتي مع الربع الأخير بسعر يزيد عن 80 دولارا للبرميل مدفوعا باستمرار النمو القوي للطلب على النفط، والتوقعات بانخفاض كبير في الصادرات الإيرانية إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام ورغبة محدودة فحسب من أوبك لزيادة الإنتاج لاستنزاف الطاقة الفائضة".

محللون قالوا إن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للسلع الأولية في العالم، قد يؤثر على نمو الطلب، خصوصا في العام القادم.

كبير الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة لدى (إيه.بي.إن أمرو) هانس فان كليف، قال "الضبابية بشأن التأثيرات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تثبط بعض المخاطر الصعودية التي ستطلقها مشكلات الإمدادات".

التوقعات للخام الأمريكي بلغت في العقود الآجلة 67.29 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2018 مقارنة مع 67.13 دولار في توقعات الشهر الماضي و66.76 في المتوسط حتى الآن.

من المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكي 67.48 دولار في 2019.

يتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الفترة المتبقية من 2018 وفي العام القادم بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية.

خلفية: