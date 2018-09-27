صفقة خط أنابيب للإسراع بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

اتفق شركاء مصريون وإسرائيليون على شراء 39% من الأسهم في خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

التفاصيل:

قالت شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" ومقرها بولاية تكساس الأمريكية، الخميس، إن الصفقة ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ربما مطلع 2019.

ستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز قيمتها 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين وذلك في إطار اتفاق وُقع في فبراير/شباط.

تملك شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر.

بغية الشراء في غاز شرق المتوسط، تدفع كل من "ديليك دريلينج" و"نوبل إنرجي"، اللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار في حين تدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.

قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ: "هذه صفقة تاريخية، تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعها في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة".

تتضمن الصفقة أيضا موافقة غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات حسبما ذكرت ديليك في بيان.

وقالت نوبل إن الشركاء دبروا أيضا خيار مسار إضافي لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر عن طريق الدخول في اتفاق مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة-العريش.

خلفية: