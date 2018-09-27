أمازون تدخل سوق التجارة التقليدية بافتتاح متجر في نيويورك

قالت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية إنها تعتزم فتح متجر لها في مدينة نيويورك لبيع الدمى والسلع المنزلية ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تحتل تصنيفا عاليا على موقعها الإلكتروني.

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