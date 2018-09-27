ألمانيا تحتاج إلى وظائف في كافة القطاعات

أكدت الوكالة الاتحادية للتشغيل في ألمانيا أن الطلب على القوى العاملة لديها حقق مستوى قياسيا، خلال شهرسبتمبر/أيلول الذي يوشك على الانتهاء.

عدد قياسي من الوظائف