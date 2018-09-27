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اقتصاد|ألمانيا

ألمانيا تحتاج إلى وظائف في كافة القطاعات

عدد الوظائف الشاغرة ارتفع في كل القطاعات تقريبا
عدد الوظائف الشاغرة ارتفع في كل القطاعات تقريبا
27/9/2018

أكدت الوكالة الاتحادية للتشغيل في ألمانيا أن الطلب على القوى العاملة لديها حقق مستوى قياسيا، خلال شهرسبتمبر/أيلول الذي يوشك على الانتهاء.

عدد قياسي من الوظائف
  • أوضح متحدث باسم الوكالة اليوم الخميس، أن الشركات والهيئات بحثت خلال الشهر الجاري عن عدد لم تعهده الوكالة منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2005.
  • بلغ مؤشر الطلب على القوى العاملة والذي يرصد مدى حاجة الشركات والمؤسسات لعاملين جدد 257 نقطة خلال سبتمبر/أيلول الجاري بزيادة خمس نقاط عن الشهر الماضي و13 نقطة عن نفس الشهر في العام الماضي. 
  • تجاوز المؤشر حاجز الـ 250 نقطة لأول مرة له في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 ولا زال فوق هذا المستوى حتى اليوم.
  • أكدت الوكالة أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع "في كل القطاعات تقريبا".
  • ازداد الطلب على العمالة في ألمانيا بشكل خاص في قطاع الشركات الخدمية، والتجارية وفي شركات تقنية المعلومات والاتصالات. ولكن التوظيف أصبح أصعب في المؤسسات العامة. وتعتزم الوكالة الإعلان عن الأرقام المجردة غدا الجمعة. 
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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