مصر.. مزيد من الديون رغم وعود السيطرة

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة ستتجه للأسواق الخارجية لاقتراض 5 مليارات دولار خلال الأسابيع القادمة.

يأتي تصريح الوزير رغم بلوغ الدين العام المصري أرقاما قياسية تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تعهدات الحكومة بخفض الدين.

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