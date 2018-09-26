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اقتصاد

قطر للبترول تزيد إنتاج حقل الشمال بخط غاز مسال جديد

أرشيفية
أرشيفية
26/9/2018

قالت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، الأربعاء إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد الطاقة الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا.

  • إنتاج الحقل، المشترك مع إيران، سيزيد من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي.
  • قطر للبترول أعلنت العام الماضي أنها تعتزم تطوير المزيد من غاز حقل الشمال وبناء ثلاثة خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز المسال.
  • سعد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة: بناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال، فقد قررنا زيادة الإنتاج بشكل كبير بإضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
  • قطر للبترول: المشروع الجديد سينتج حوالي 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال وأربعة آلاف طن يوميا من الإيثان و260 ألف برميل يوميا من المكثفات و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال إضافة إلى حوالي 20 طن يوميا من الهيليوم النقي.
  • المشروع الجديد سيزيد إجمالي طاقة إنتاج قطر من 4 ملايين و800  ألف برميل  إلى 6 ملايين و200 ألف  من المكافئ النفطي يوميا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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