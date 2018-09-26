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اقتصاد|مصر

ساويرس يطالب بتخفيف حصة الجيش المصري في الاقتصاد

الملياردير المصري نجيب ساويرس أثناء حضوره افتتاح قناة السويس الجديدة
الملياردير المصري نجيب ساويرس أثناء حضوره افتتاح قناة السويس الجديدة
26/9/2018

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومة والجيش في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وقال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية:
  • يتعين علينا تخفيض تدخل الحكومة في الاقتصاد وعلينا تعزيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يعني بذلك أيضا الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي في البلاد.
  • وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تخطط لمشاريع مع الجيش على الرغم من وجود شركات إنشاءات خاصة.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتمد على الجيش في الكثير من المشروعات ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.
  • الإصلاحات المؤلمة قد تحقق الكثير من الإنجازات بالنسبة لأصحاب الدخول العادية، لكن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنته بعد، ولا تزال هناك مشاكل أخرى عديدة.
  • البيروقراطية المفرطة تأتي على رأس المشاكل إلى جانب تدخل الدولة في القطاع الخاص.
خلفية:
  • ساويرس له نشاط في قطاعات عدة من بينها قطاع الاتصالات، ويمتلك ثروة تقدر بأربعة مليارات دولار.
  • مراقبون قدروا حصة الجيش من الاقتصاد في مصر بنسبة تصل إلى 50%، بينما صرح الرئيس السيسي بأن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا تتجاوز اثنين في المئة.    
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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