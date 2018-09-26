ساويرس يطالب بتخفيف حصة الجيش المصري في الاقتصاد

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومة والجيش في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وقال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية:

يتعين علينا تخفيض تدخل الحكومة في الاقتصاد وعلينا تعزيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يعني بذلك أيضا الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي في البلاد.

وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تخطط لمشاريع مع الجيش على الرغم من وجود شركات إنشاءات خاصة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتمد على الجيش في الكثير من المشروعات ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

الإصلاحات المؤلمة قد تحقق الكثير من الإنجازات بالنسبة لأصحاب الدخول العادية، لكن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنته بعد، ولا تزال هناك مشاكل أخرى عديدة.

البيروقراطية المفرطة تأتي على رأس المشاكل إلى جانب تدخل الدولة في القطاع الخاص.

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