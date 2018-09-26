بعد 10 سنوات من أزمة "ليمان براذرز".. تحذيرات من التكرار

مخاطر حدوث انهيار مفاجئ في النظام المصرفي كما حدث قبل 10 سنوات انخفضت، لكن مخاطر وقوع أزمة اجتماعية، مثل وصول الأشخاص إلى سن التقاعد من دون ما يكفي من الأموال، في تصاعد.