بعد 10 سنوات من أزمة "ليمان براذرز".. تحذيرات من التكرار

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها إن رغم مرور 10 سنوات على أزمة مصرف ليمان براذرز التي فجرت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 فإن مخاطر تكرار الأزمة مازالت حاضرة.
أهم ما جاء في التقرير:
- البنوك الآن أقل تأثيرا ونفوذا عما كان الوضع عليه في السابق، لكن أشكالا أخرى من التأثير بدأت في الصعود في الولايات المتحدة من جديد، مثل ديون الرهن العقاري، بينما صعدت ديون الشركات بشكل حاد مع استغلال الشركات لمعدلات الفائدة المنخفضة.
- شهدت قروض السيارات وقروض الطلاب ارتفاعا هائلا.
- التأثير الكبير الذي يمتلكه النظام المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو كان وراء الأزمة السابقة.
- خطر تكرار الأزمة لم ينتهِ لكنه انتقل إلى مكان آخر، إذ أصبحت صناديق التقاعد تتحمل الكثير من المخاطر التي تحملتها المصارف في السابق، وهو ما يجعلها المركز المحتمل للأزمة المقبلة.
- مخاطر حدوث انهيار مفاجئ في النظام المصرفي كما حدث قبل 10 سنوات انخفضت، لكن مخاطر وقوع أزمة اجتماعية، مثل وصول الأشخاص إلى سن التقاعد من دون ما يكفي من الأموال، في تصاعد.