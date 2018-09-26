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اقتصاد|الجزائر

الجزائر تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.6% في 2019

وفق المعطيات الجديدة لوزير المالية، خسرت البلاد ما مجموعه 122 مليار دولار في ظرف 5 أعوام.
وفق المعطيات الجديدة لوزير المالية، خسرت البلاد ما مجموعه 122 مليار دولار في ظرف 5 أعوام.
26/9/2018

تتوقع الحكومة الجزائرية نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمئة في 2019، انخفاضا من نمو نسبته أربعة بالمئة توقعته للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

ما القصة؟
  • الحكومة الجزائرية تتوقع أن يبلغ التضخم 4.5 بالمئة العام القادم، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 بالمئة في 2018 وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" وهي جزء من مشروع موازنة عام 2019.
  • تعتمد الجزائر عضو أوبك اعتمادا شديدا على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 بالمئة من الموازنة و94 بالمئة من إيرادات التصدير، بالرغم من تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد.
أسباب التباطؤ:
  • من المتوقع أن تصل إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018.
  • الحكومة قالت إن تراجع إنتاج الطاقة وتنامي الاستهلاك المحلي يدفعان الصادرات للانخفاض.
  • ارتفع إجمالي حجم استهلاك الطاقة 7.1 بالمئة في الربع الأول من 2018 مقارنة مع مستواه قبل عام، وفقا لوزارة الطاقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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