الجزائر تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.6% في 2019

تتوقع الحكومة الجزائرية نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمئة في 2019، انخفاضا من نمو نسبته أربعة بالمئة توقعته للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

ما القصة؟

الحكومة الجزائرية تتوقع أن يبلغ التضخم 4.5 بالمئة العام القادم، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 بالمئة في 2018 وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" وهي جزء من مشروع موازنة عام 2019.

تعتمد الجزائر عضو أوبك اعتمادا شديدا على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 بالمئة من الموازنة و94 بالمئة من إيرادات التصدير، بالرغم من تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد.

أسباب التباطؤ: